Bolu\'da Orman İşçisi Gölette Kayboldu

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde halk arasında ilçede, 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen gölette meydana geldi. Orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, gölete girerek kaybolan Çamoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.