Göynük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.