Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altında

15.08.2025 17:10
Bolu Gölköy köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BOLU'da Gölköy köyündeki çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Gölköy köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

