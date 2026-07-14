Bolu'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
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Bolu'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

14.07.2026 19:06
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Bolu'da orman yangın riskine karşı 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Bolu'da yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski göz önüne alınarak ormanların korunması amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Temmuz 2026 ile 30 Eylül arasında yasaklandığı kaydedilen açıklamada orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmaması şartıyla yalnızca saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Abant Milli Parkı'nda ise aynı saatler arasında sadece piknik tüpü kullanımına izin verileceği belirtilirken, belirlenen yerler ve şartlar dışında kalan tüm ormanlık alanlarda her türlü ateş yakılmasının, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü ve benzeri ekipmanların kullanılmasının yasak olduğu kaydedildi.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, ormanlık alanlara yakın bölgelerde yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmasının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara titizlikle uymaları ve yangın riski oluşturabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Eylül, Bolu, Doğa, Son Dakika

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