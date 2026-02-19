Bolu\'da Oto Yıkama Dükkanında Yangın

Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen esnafın yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.