Bolu'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Bolu'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Karaköy Mahallesi mevkisinde otomobil ile pikap çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ile pikaptaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil, Karaköy Mahallesi mevkisinde, C.D'nin kullandığı 35 BEF 638 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile pikaptaki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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