Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

BOLU'da, kontrolden çıkıp, ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ebru Y. hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarpıp devrildi. Sürücü Ebru Y., araçta sıkışarak hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Ebru Y., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ebru Y., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,