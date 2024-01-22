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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Kazada, karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'ün üzerinden başka bir otomobil geçti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan iki otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bolu\'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
22.01.2024 - 00:11,
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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda kent merkezi yönüne giden M.E. idaresindeki 14 KN 281 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e (31) çaptı.

Yola savrulan Öztürk'ün üzerinden 14 ABU 380 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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Hüseyin Öztürk, Bolu, Olaylar, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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