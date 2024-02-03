 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

03.02.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Borazanlar Mahallesi Efe Sokak'ta park halindeki S.Ç'ye ait otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Bolu, İtfaiye, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:14:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement