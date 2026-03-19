Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı - Son Dakika
Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

19.03.2026 15:31
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Aydın, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20-22 Mart'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla geniş çaplı önlemlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Ramazan Bayramı'nda kolluk güçleri tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirileceğini ifade eden Aydın, kent genelinde 383 yol kontrolü olmak üzere 852 asayiş uygulaması yapılacağını belirtti.

Aydın, 265'i gündüz, 204'ü gece olmak üzere 537 ayrı noktada sabit ve seyir halinde trafik denetimlerinin gerçekleştirileceğini aktararak, 259 ekip ve 1363 personelin görev yapacağını bildirdi.

İlgili birimlerin bayram süresince kesintisiz görev başında olacağını vurgulayan Aydın, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çeken Aydın, hız limitlerine riayet edilmesi ve yorgun şekilde araç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Aydın, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:42:32.
SON DAKİKA: Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı - Son Dakika
