Bolu'da Rüşvet Soruşturması: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Başkanı Mustafa Altındal ile 2 personeli gözaltına alındı. 3 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mutlu YUCA/ BOLU,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?