Bolu'da Sağanak Taşkın Yaptı - Son Dakika
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Bolu'da Sağanak Taşkın Yaptı

Bolu\'da Sağanak Taşkın Yaptı
04.06.2026 09:50
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Bolu'nun Gerede ilçesinde sağanak nedeniyle Salur köyünde tarla ve ahırları su bastı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Salur köyünde deredeki taşkın nedeniyle bahçe, tarla ve ahırları su bastı.

Gerede ilçesi Salur köyünde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası köy içinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle bazı tarla, bahçe ve ahırları su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ve diğer görevliler köyde su tahliyesi ile hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Gerede, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Sağanak Taşkın Yaptı - Son Dakika

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