Bolu\'da Sağanak Taşkın Yaptı

BOLU'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Salur köyünde deredeki taşkın nedeniyle bahçe, tarla ve ahırları su bastı.

Gerede ilçesi Salur köyünde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası köy içinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle bazı tarla, bahçe ve ahırları su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ve diğer görevliler köyde su tahliyesi ile hasar tespit çalışmalarına başladı.