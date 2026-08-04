Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar? - Son Dakika
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Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?

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Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde görüntülendi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüyü izleyenler "Bir insan kendine bunu nasıl yapar?" demekten kendini alamadı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde görüntülendi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

SABAH SAATLERİNDE ŞOK EDİCİ MANZARA

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Morning saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, meydan alanında hareketsiz ve baygın halde yatan 3 kişiyi fark etti. Madde etkisinde olduğu değerlendirilen şahısların yürek burkan ve endişe verici halleri, yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan ve gündem olan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. İnsanların sabah saatlerinde işe ve okula gittiği güzergahta çekilen görüntüleri izleyen kullanıcılar, "Bir insan kendine bunu nasıl yapar?" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Bölge sakinleri yetkililerden meydan ve çevresindeki güvenlik denetimlerinin artırılmasını talep etti.

Gaziosmanpaşa, Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    asla böylelerine acımam 1 0 Yanıtla
  • Hakan Sevgin Hakan Sevgin:
    Ben Gaziosmanpaşa'da oturuyorum bilenler bilir etrafında Bursa mahallesi mevcut adliyeden küçükköy tarafına kadar bir çok kişi yollarda, böyle baygın halde yatıyor işin ilginç yanı etrafta bir çok polis mevcut. valla anlam veremiyoruz normal karşılıyoruz yanlarından geçip gidiyoruz 0 0 Yanıtla
  • ahmedmehmed407@gmail.com [email protected]:
    112 yi neden aramıyorsunuz. Medeni kanunun 432.maddesi uyarınca tedavi edilebilirler 0 0 Yanıtla
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