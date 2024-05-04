Bolu'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı, ziyaretçileri hazırlıksız yakaladı.