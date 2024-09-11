Bolu\'da yıldırım düşmesi yangına neden oldu

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BOLU'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından apartmanın çatısına yıldırım düştü. 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurun ardından 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Binanın çatısı alev alırken daire sakinleri panik ve korkuyla evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale ederken bazı vatandaşlarda itfaiye çalışanları ile tartıştı. Yıldırım düşmesi nedeniyle korkan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU