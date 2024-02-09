Bolu'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Bolu'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu\'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal'de çıkan yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahale etti ve yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

09.02.2024 10:48
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BOLU'da, sanayi sitesinde metal ürünlerin satıldığı iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal'de meydana geldi. Metal ürünlerin satıldığı iş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bolu'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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