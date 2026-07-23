Bolu'da Silahlı Kavga: Ağabey ve Kardeşi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Silahlı Kavga: Ağabey ve Kardeşi Yaralandı

Bolu\'da Silahlı Kavga: Ağabey ve Kardeşi Yaralandı
23.07.2026 15:13
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Bolu'daki benzinlikte tartışma sonucu iki kardeş bacaklarından vuruldu, saldırgan gözaltına alındı.

Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen WU 3832P plakalı cipin sürücüsü A.T, yakıt aldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle 06 SB 468 plakalı otomobildeki iki kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T, aracındaki tabancayla O.Y. ile kardeşi S.Y'yi bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Silahlı Kavga: Ağabey ve Kardeşi Yaralandı - Son Dakika

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