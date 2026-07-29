Bolu'da Tankere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Gerede ilçesinde tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük-Gerede yolunda seyreden G.N.Y. idaresindeki 68 ABY 649 plakalı otomobil, İmamlar köyü mevkisinde önünde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tankere çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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