Bolu'da hafriyat kamyonu ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.T. idaresindeki 14 GD 311 plakalı hafriyat kamyonu ile R.Ş. yönetimindeki 14 NC 654 plakalı panelvan, Çaygökpınar köyü yolunda çarpıştı.
Kazada panelvan sürücüsü ile araçtaki M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
