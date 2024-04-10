Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıtpark'ta düzenlenen törene katılan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Emniyet müdür yardımcıları, idareciler ve polis memurları da törende yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, belediyenin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 200'den fazla Fortune 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı. Fuar için 240.000 metrekareden büyük bir sergi alanı rezerve edildi. CIIE, geçtiğimiz altı yıl boyunca denizaşırı işletmeleri çekerek yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin piyasaya sürülmesini sağlamıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki kurultay sürecini değerlendirerek, çoklu adayların bölünmeleri beraberinde getireceğini söyledi. Bahçeli, Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında kalmasını ve proje sahibi arkadaşların da onunla beraber aday olmayı düşünerek Türkiye'nin meselelerine odaklanmasını istedi. Bahçeli, Türk siyasi hayatında önemli bir örnek olan 6'lı Masa'ya atıfta bulunarak, siyasi partilerin birlikte kalması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?