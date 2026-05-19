Bolu'da ulaşım yatırımları hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da ulaşım yatırımları hızlanıyor

19.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kentte trafiği rahatlatacak yeni nesil kavşak projeleri ve ilçeler arası yol yatırımlarında ihale süreçlerinin tamamlandığını, çalışmaların okulların kapanmasıyla başlayacağını duyurdu.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, şehir içi trafiği rahatlatacak yeni nesil kavşak projeleri ile ilçeler arası ulaşım standardını yükseltecek yol yatırımlarında çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını kaydetti.

Şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Gölyüzü, Adliye, Üniversite ve Cezaevi kavşakları projelerinde ihale süreçlerinin tamamlandığını aktaran Coşkunyürek, sözleşme aşamasına geçildiğini ifade etti.

Coşkunyürek, yeni nesil kavşak uygulamalarıyla şehir içi trafik akışının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesinin amaçlandığını belirterek, çalışmaların okulların kapanmasının ardından başlamasının planlandığını anlattı.

Coşkunyürek, Gerede ile Dörtdivan arasındaki ulaşımı güçlendirecek yol yapım projesinde de ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, yatırımın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforunun artırılması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Mudurnu Giriş Kavşağı'ndan başlayarak Göynük yol ayrımı üzerinden Göynük'e kadar uzanan 47 kilometrelik yol projesinde de önemli aşamaya gelindiğini aktaran Coşkunyürek, projede ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Coşkunyürek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek yatırımlarla şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesinin, ilçeler arasındaki bağlantının güçlenmesinin ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ve tasarruflu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği aktardı.

Bolu'da ulaşımın rahatlaması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlatan Coşkunyürek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da ulaşım yatırımları hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da ulaşım yatırımları hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.