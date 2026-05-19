Bolu'da ulaşım yatırımları hızlanıyor

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, şehir içi trafiği rahatlatacak yeni nesil kavşak projeleri ile ilçeler arası ulaşım standardını yükseltecek yol yatırımlarında çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını kaydetti.

Şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Gölyüzü, Adliye, Üniversite ve Cezaevi kavşakları projelerinde ihale süreçlerinin tamamlandığını aktaran Coşkunyürek, sözleşme aşamasına geçildiğini ifade etti.

Coşkunyürek, yeni nesil kavşak uygulamalarıyla şehir içi trafik akışının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesinin amaçlandığını belirterek, çalışmaların okulların kapanmasının ardından başlamasının planlandığını anlattı.

Coşkunyürek, Gerede ile Dörtdivan arasındaki ulaşımı güçlendirecek yol yapım projesinde de ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, yatırımın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforunun artırılması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Mudurnu Giriş Kavşağı'ndan başlayarak Göynük yol ayrımı üzerinden Göynük'e kadar uzanan 47 kilometrelik yol projesinde de önemli aşamaya gelindiğini aktaran Coşkunyürek, projede ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Coşkunyürek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek yatırımlarla şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesinin, ilçeler arasındaki bağlantının güçlenmesinin ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ve tasarruflu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği aktardı.

Bolu'da ulaşımın rahatlaması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlatan Coşkunyürek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.