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Bolu'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Bolu'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası

Bolu'da araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan sanıklara 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bir sanığın beraatine karar verdi.

Bolu\'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası
25.12.2023 - 17:21,
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Bolu'da, araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan sanıklara 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E.Ç. (29), Ş.T. (24) ve M.V.D. (41) ile avukatlar hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklardan E.Ç. pişman olduğunu dile getirdi. Diğer sanıklar ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Sanıklar Ş.T'nin 5 yıl 6 ay ve E.Ç'nin 4 yıl 2 ay hapsini ve hükümle tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, M.V.D'nin beraatine hükmetti.???????

Kaynak: AA
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