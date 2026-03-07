Bolu'da Yaban Hayvanları için Yemleme - Son Dakika
Bolu'da Yaban Hayvanları için Yemleme

Bolu\'da Yaban Hayvanları için Yemleme
07.03.2026 13:52
Bolu'da, ağır kış koşullarında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı ve fotokapanlar kuruldu.

Bolu'da karla kaplı bölgelerde doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yedigöller Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaşması üzerine yaban hayvanların beslenmesini desteklemek amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından saman, yonca, buğday ve pazar atıkları arazi araçlarına yüklenerek karla kaplı bölgeye taşındı. Ekipler, daha önceden belirlenen noktalara yem bıraktı.

Ekipler ayrıca yem bırakılan alanlara yaban hayatını izlemek ve popülasyonu takip etmek amacıyla fotokapanlar da kurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, çetin geçen kış şartlarında yaban hayatını desteklemek amacıyla yemleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bolu'da bölge müdürlüğü tarafından bugüne kadar doğaya 203 ton yem bırakıldığını belirten Çörtük, yemleme yapılan alanlara hangi türlerin geldiğini ve çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığını görmek için fotokapanlar kurduklarını ifade etti.

Fotokapanlar sayesinde hayvanların sağlık durumları, popülasyonları ve yaşam alanları hakkında da bilgi elde ettiklerini dile getiren Çörtük, "Daha önce yaptığımız yemlemelerde kızıl geyik, karaca, tilki, tavşan, domuz türleri ve ötücü kuşların bu alanlardan faydalandığını gördük." dedi.

Çörtük, yemleme çalışmalarının av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında da sürdürüldüğünü anlatarak, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmesini önlemek ve doğal yaşam alanlarında kalmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Besleme çalışmalarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Saime Demirtaş da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Bolu, Doğa

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
