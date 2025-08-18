Bolu'da Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Bolu'da çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Merkeze bağlı Bakırlı köyünün üst kısmında ormana yakın alanda bulunan çalılıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
