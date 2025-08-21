Bolu\'da Yaylada Yangın: 2 Ev Kül Oldu

BOLU'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında ahşap 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylasında çıktı. Yaylada bulunan S.Ş.'ye ait ahşap evde yangın çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar alevleri söndürmek için mücadele ederken, bölgeye Bolu ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle alevler, bitişikteki ahşap bir eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.