Bolu'da yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Bolu\'da yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir çiftçi, yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

25.05.2024 23:41
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yem karma makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Gürçam köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Savaş Şenol (43), kendisine ait çiftlikte yem karma makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şenol'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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