BOLU'da, gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bolu'da gün boyu güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü yağmurla birlikte arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırım da kentte korkuya neden oldu. Yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Yıldırım Düşmesi Görüntülendi - Son Dakika
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