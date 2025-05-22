Bolu'da yıldırım düşme anları korku filmlerini aratmadı
BOLU - Bolu'da etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırımlar korku filmlerini aratmadı.
Bolu'da gün boyu güneşli seyreden hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Gök gürültüsüyle birlikte düşen yıldırımlar korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Kentte, gök gürültülü sağanak etkili olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Yıldırım Korkusu - Son Dakika
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