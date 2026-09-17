Bolu\'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, yaralandı

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, H.T. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde H.T. idaresindeki 14 GC 143 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına, çevredekiler müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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