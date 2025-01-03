Bolu'da Zabıta, Yere Çöp Atan Gençle İlgili Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika
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Bolu'da Zabıta, Yere Çöp Atan Gençle İlgili Örnek Davranış Sergiledi

Bolu\'da Zabıta, Yere Çöp Atan Gençle İlgili Örnek Davranış Sergiledi

Bolu'da zabıta, yere çöp atan 17 yaşındaki gence özür diletirken, çöpünü toplaması için uyardı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çöp atanlara karşı mücadele edeceğini duyurdu.

03.01.2025 01:38  Güncelleme: 02:20
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BOLU'da, zabıtanın yere çöp atarken gördüğü 17 yaşındaki genç kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçtıktan sonra zabıtanın ikna etmesi sonucu kaçmayı bırakan genç, attığı çöpü yerden alıp özür diledi. Gence para cezası kesilmezken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşananlara ilişkin zabıtanın araç ve yaka kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bolu'da bu işin şakası yok! Normal kameralar dışında zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına da kamera sistemi taktırdık. Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek" notuyla paylaştı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla devriye görevinde bulunan zabıta ekibi, kaldırımda yürüyen bir kişinin yere çöp attığını gördü. Zabıta aracını gören kişi, ceza yemekten korkup koşarak kaçmaya başladı. Araçtan inen kadın zabıta personeli, 17 yaşında olduğu öğrenilen genci uyararak kaçmamasını, sadece konuşacaklarını söyledi. Bunun üzerine çöp atan genç kaçmayı bırakırken, zabıta personeli, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük. Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Senden ricam çöpünü toplaman, bir daha da yere çöp atmaman. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" dedi. Genç, bunun üzerine özür dileyerek çöpü yerden aldı. Yaşananlar zabıtanın araç ve yaka kamerası tarafından kaydedildi.

'BOLU DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ OLACAK'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüntüleri sosyal medya hesabından "Bolu'da bu işin şakası yok! Normal kameralar dışında zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına da kamera sistemi taktırdık. Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek. Ucunda seçim kaybetmek olsa da Bolu dünyanın en temiz şehri olacak" diye konuştu.

Bolu Belediyesi tarafından yere çöp atan kişilere yönelik 14 bin 407 TL'ye varan para cezası uygulanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Zabıta, Yere Çöp Atan Gençle İlgili Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Zabıta, Yere Çöp Atan Gençle İlgili Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika
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