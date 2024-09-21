Bolu\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden B.A. yönetimindeki 34 BEA 522 plakalı otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, aynı yöne giden C.K. yönetimindeki 34 DOK 607 plakalı otomobille çarpıştı. E.K idaresindeki 01 KL 642 plakalı TIR ve M.K. yönetimindeki 07 AHM 608 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada 34 DOK 607 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.