Bolu Dağı'nda Büyük Araç Geçişine İzin Verildi

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Yoğun kar yağışı nedeniyle büyük araçlara kapatılan Bolu Dağı geçişe açıldı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı'nda yollar karla kaplanınca büyük araç geçişine kapanan yol, polis ve karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Akşam saatlerinde bir anda bastıran kar sebebi ile Bolu Dağı'nda yollar karla kapandı. Olumsuzluk yaşanmaması adına Bölge Trafik ekipleri de karla kapanan yolu büyük araç geçişine kapattı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışması yapması ile birlikte yol asfalt görünüme kavuştu. Bolu Dağı'na Düzce girişinde metrelerce uzanan tır kuyruğu yolların asfalt görünümüne gelmesi ile birlikte büyük araçların geçişine de izin verildi. Bölgede ekipler bekleyişini sürdürürken, sürücülerin kontrollü gitmesi konusunda uyarılıyor.