Bolu Dağı'nda Hafif Kar ve Sis Etkili

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağmur, sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.