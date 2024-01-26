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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda etkili olan yağışlar sonucunda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan yol olarak bilinen Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğunlaşarak devam ediyor. Karayolları ekipleri sürekli olarak yolda küreme çalışmaları yapmaktadır, ancak hala kar yağışı nedeniyle yol etkilenmektedir. Trafik ekipleri bölgede kontroller yapmakta ve ağır taşıtların güçlükle kullanabildiği güzergahı denetlemektedir. Yolun trafiğe açılması, 90 dakikada bir gerçekleştirilen ağır taşıt trafiğine kapanma ve küreme çalışmalarının ardından gerçekleşmektedir.

Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
26.01.2024 - 23:32,
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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahından birisi olan Bolu Dağı'nda etkili olan yağış sebebi ile kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan yol olarak bilinen Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı. Yağış sebebi Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerince yolda küreme çalışmaları sürekli yapılsa da yolda yağış sebebi ile kar etkisini hissettiriyor. Bölgede trafik ekiplerince kontroller yapılırken, güzergahı ağır taşıtlar güçlükle kullanabiliyor. Olumsuzluk yaşanmaması 90 dakikada bir ağır taşıt trafiğine kapanan yol küreme çalışmalarının ardından trafiğe açılıyor.

Kaynak: İHA
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