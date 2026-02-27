Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sürücüler kar yağışı nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant Kavşağı kesimleri ile otoyolun Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de kar yağışı görülüyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için kara yolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.