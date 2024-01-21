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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

21.01.2024 - 10:26,
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. (DHA)

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kaynak: DHA
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