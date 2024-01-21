Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Hiç tanımadığı genci "Sen kafirsin" diyerek vahşice katletti

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. (DHA)