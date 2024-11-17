Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiliyor

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Anadolu Otoyolu'nda sis ve yağmur etkili oluyor

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ve viyadükler mevkilerinde yer yer etkisini artıran sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sis sebebiyle güzergahta yavaş seyretti. Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istiyor.