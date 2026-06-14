Bolu Dağı'nda Tır Dorseye Çarpan Otomobilde İki Yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Tır Dorseye Çarpan Otomobilde İki Yaralı

14.06.2026 16:14
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Anadolu Otoyolu'nda tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 41 NJ 550 plakalı tırın dorsesi, Üçüncü Viyadük üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse, bir süre geri doğru savrularak otoyolun orta şeridinde durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen M.Z. yönetimindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil dorseye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Tır Dorseye Çarpan Otomobilde İki Yaralı - Son Dakika

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