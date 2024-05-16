Bolu Dağı'ndaki ahşap dinlenme tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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Bolu Dağı'ndaki ahşap dinlenme tesisinde yangın çıktı

Bolu Dağı\'ndaki ahşap dinlenme tesisinde yangın çıktı

İstanbul ile Ankara arasındaki D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Restoran bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan çıkan yangın, ahşap yapının çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak restoranın çatı kısmı ve bazı mutfak malzemeleri zarar gördü.

16.05.2024 04:37
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak köyü mevkisinde İbrahim Uygun'a ait tesisin restoran olarak kullanılan bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı.

Tesis çalışanları, restoranı saran dumanı fark ederek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak tesisin ahşap olması nedeniyle alevler çatı kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Kaynaşlı ilçesi ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında restoranın çatı kısmı ile bazı mutfak malzemelerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'ndaki ahşap dinlenme tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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