Bolu Dağı sonbaharla renklendi, manzara D-100\'de dronla görüntülendi

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sonbaharda sararan ağaçların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun her iki yanındaki ormanda, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'nda yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonlarına bürünen ağaçlar, görsel şölen oluşturdu. Kilometrelerce uzanan ormanlardaki manzara dron ile görüntülendi.