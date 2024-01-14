 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hastanede Tedavi Altına Alındı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halinde olan bir tır sürücüsü kalp krizi geçirdi. Tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı. Kazayı gören bir ticari taksi sürücüsü ve yolcu otobüsündeki yolcular, tır sürücüsüne yardım ederek kurtardı. İlk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaparken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Bolu Dağı Tüneli\'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hastanede Tedavi Altına Alındı
14.01.2024 - 23:07,
Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kalp krizi geçiren tır sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Abdurrahman B. yönetimindeki 27 U 1670 plakalı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı.

Tırın kaza yaptığını gören bir ticari taksi sürücü ile yolcu otobüsünde bulunan yolcular tır sürücüsüne yardım ederek, bulunduğu yerden kurtardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Ulaşım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika


22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Son Dakika
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:17 Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 00:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement