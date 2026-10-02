Bolu Dağı Tüneli\'nde tankerle çarpışan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde tankerle çarpışan otomobilde 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tankerle otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya ambulansta müdahale edildi, kaza yüzünden kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tankerle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Ankara istikameti Bolu Dağı Viyadükleri'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 14 DM 297 plakalı takner ile 34 HA 2222 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza yerine, sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 1 kişiye, ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım,araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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