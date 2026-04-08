Bolu Dağı Tüneli'nde TIR Kazası: 5 Yaralı
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR Kazası: 5 Yaralı

08.04.2026 14:32
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'ın çarpması sonucu 5 kişi yaralandı, kaza soruşturuluyor.

BOLU Dağı Tüneli'nde TIR'ın arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun geçişi üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Orhan Gümüş idaresindeki 81 EM 044 plakalı çelik boru yüklü TIR, önünde seyreden Savaş Yığın yönetimindeki 54 ATT 892 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil tüneldeki beton kaldırıma çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Savaş Yığın ile yanındaki Adalet Yığın, Nimet Taşkıran, Halil Taşkıran ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:38
14:34
13:38
12:59
12:45
12:24
