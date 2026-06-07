Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde arızalanan bir tır sağ şeritte kaldı. Bu sırada bölgede seyreden 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksama yaşandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza - Son Dakika
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