(BOLU) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Tunç, şunları kaydetti:
"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Bolu'daki Yangın İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?