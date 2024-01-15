Bolu\'daki Yeniçağa Gölü\'nün çevresi karla beyazlandı

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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Yeniçağa Gölü'nün çevresi yağan karla bir başka güzelliğe büründü.
Beyaz örtüyle kaplanan bölge ziyaretçilerine görsel şölen oluşturdu.
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