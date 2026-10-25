Bolu Dörtdivan\'da 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 4 saat sonra bulundu

Bolu Dörtdivan'da 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 4 saat sonra bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Yakakaya Yaylası'nda mantar toplamak için evinden ayrılan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma, JAK ve köylülerin yaklaşık 4 saatlik araması sonucu yayla yakınlarında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın ailesine teslim edildi.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.
Yakakaya Yaylası'nda mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan F.H'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine köylüler de destek verdi.
Yayla ve çevresinde yürütülen yaklaşık 4 saatlik faaliyet sonucu F.H, yayla yakınlarında bulundu.
F.H, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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