Bolu Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı'nda esnaf ve satıcılar tezgah açtı

Bolu Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı'nda esnaf ve satıcılar tezgah açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dörtdivan'da geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı. İlçe merkezindeki panayırda esnaf ve satıcılar tezgah açtı; vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını alırken köylüler de ürünlerini satışa sundu, Başkan Hamza Efe havalar güzel olduğu için panayırın güzel geçtiğini söyledi.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.
İlçe merkezinde düzenlenen ve vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırda, ilçeden ve civar illerden gelen esnaflar ile satıcılar tezgah açtı.
Panayırı ziyaret eden vatandaşlar, tezgahlarda kışlık ihtiyaçlarını aldı.
Köylüler ise evlerinde yaptıkları hayvansal ve tarımsal ürünleri satışa sundu.
Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, heryıl geleneksel olarak yapılan panayırın havaların güzel olması sayesinde güzel geçtiğini söyledi.
Kaynak: AA
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