Bolu Dörtdivan\'da saman balyası yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Bolu Dörtdivan'da saman balyası yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dörtdivan Çitler Mahallesi'nde ev ve samanlıklara yakın alandaki saman balyalarında yangın çıktı. Dörtdivan İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alındı; traktör ve römork kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında traktör ve römorku kullanılamaz hale geldi.
Çitler Mahallesi'nde ev ve samanlıklara yakın alandaki saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan İtfaiye Amirliği ekipleri ile Dörtdivan Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ev ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alınan yangında traktör ve römorku ile saman balyaları kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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