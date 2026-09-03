Bolu Gerede'de anız yangını ormana sıçradı; ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve arazözler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
BOLU'nun Gerede ilçesinde tarlada çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyünde bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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